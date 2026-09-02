Украине потребуются годы для производства систем ПВО Patriot, заявил Рубио

Украине даже в случае получения американской лицензии потребуется несколько лет для запуска собственного производства систем Patriot. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox Radio.

По его словам, вопрос передачи лицензии Киеву сейчас обсуждается, однако это не станет быстрым решением проблемы с нехваткой средств противовоздушной обороны.

«Это обсуждается прямо сейчас. Но, как я уже говорил, это не является немедленным решением. Наращивание производства, даже при наличии лицензии, требует нескольких лет на строительство таких заводов», — сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что Patriot является сложным вооружением, поэтому создание производственных мощностей потребует времени и серьёзной подготовки.

Рубио добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются и в будущем могут привести к определённым результатам, однако на текущую ситуацию с дефицитом систем ПВО это не повлияет.

Ранее дипломатическое ведомство ЕС признало отсутствие ощутимых результатов в обсуждениях с союзниками по вопросу передачи боеприпасов. Кая Каллас подчеркнула, что переговоры о поставках снарядов, даже тех, у которых подходит к концу срок эксплуатации, проходят крайне сложно. Сейчас судьба инициативы зависит от позиции отдельных стран — членов организации. Если сторонам удастся прийти к соглашению, новые финансовые вливания станут критическим подспорьем для укрепления щита над территорией страны.