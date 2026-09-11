ФНС решила исключить юрлицо «Дискотеки Авария» из ЕГРЮЛ

Федеральная налоговая служба запустила процедуру исключения из ЕГРЮЛ одного из юридических лиц, связанных с группой «Дискотека Авария». Решение в отношении ООО «Дискотека «Авария» датировано 7 сентября, сообщает KP.RU со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.

Основанием стали сведения о компании, которые ранее признали недостоверными. Речь идёт именно об отдельном юрлице, а не о прекращении деятельности музыкального коллектива. Фирма работает с 2002 года и зарегистрирована в Иванове. С 2021-го её выручка и чистая прибыль остаются нулевыми.

По 28% компании принадлежат участникам группы Алексею Рыжову и Алексею Серову, а также покинувшему коллектив Николаю Тимофееву. Оставшимися 16% владеет Денис Соболев.

Действующий бизнес музыкантов связан с другим юрлицом — ООО «Авария Энтертейнмент», созданным в 2013 году. По итогам 2025-го его выручка достигла 12 млн рублей, а чистая прибыль — 10 млн.

Сама группа продолжает выступать. В частности, на 27 декабря у коллектива запланирован большой концерт на московской Live Арене.

Life.ru ранее рассказывал, как в июне выступление «Дискотеки Авария» на Дне города в Иркутске вызвало споры из-за поведения Алексея Серова. Во время концерта солист обнажил торс, разбил гитару и начал жевать её провод, что возмутило часть зрителей, напомнивших, что у сцены находились семьи с детьми.