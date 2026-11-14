ФНС сняла с Ксении Собчак запрет на открытие нового бизнеса
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Федеральная налоговая служба сняла с журналистки и телеведущей Ксении Собчак ограничение на регистрацию новых компаний в России. Теперь она снова может выступать учредителем новых юридических лиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФНС.
Ограничения ввели в конце октября 2026 года. Причиной стала отметка о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), которые внесла компания ООО «Ши».
Претензии налоговой касались информации о человеке, имеющем право действовать от имени организации без доверенности. После того как отметку о недостоверности сведений сняли, основание для ограничения регистрации новых компаний также исчезло.
Ранее Собчак не могла регистрировать новые юридические лица в течение трёх лет — до 29 октября 2029 года. При этом запрет не распространялся на уже действующие компании телеведущей.
По данным ФНС, у Собчак есть несколько бизнес-проектов, связанных с ресторанной и рекламной сферами. Ограничение могло помешать ей расширять их за счёт регистрации новых юридических лиц.
Ранее Life.ru рассказывал, что Ксении Собчак на три года ограничили регистрацию новых компаний в России из-за проблем с документами ООО «Ши».