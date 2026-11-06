Ксения Собчак на ближайшие три года лишилась возможности регистрировать новые компании в России. Причём причиной столь длительного ограничения стали не долги или судебные разбирательства, а недостоверные сведения в документах одной из её фирм. Теперь телеведущая не сможет беспрепятственно открывать новые юридические лица до 29 октября 2029 года, сообщает Baza.

Проблемы возникли из-за ООО «Ши». Налоговая служба обнаружила в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) недостоверные сведения о человеке, который имел право представлять компанию без доверенности. В конце октября соответствующая запись стала основанием для введения ограничений в отношении Собчак. Информацию также подтвердило РИА «Новости», изучив данные ФНС.

По российскому законодательству подобные последствия могут наступить для руководителей компаний и владельцев долей, обеспечивающих не менее 50% голосов. Если налоговая обнаруживает недостоверную информацию в реестре, она вправе отказать таким лицам в регистрации новых юридических лиц или назначении на руководящие должности в других организациях. Ограничение может действовать до трёх лет с момента внесения записи.

Любопытно, что неприятности возникли у компании, связанной с одним из самых необычных ресторанных проектов Собчак. ООО «Ши» участвовало в управлении московским wellness-бистро SHE, которое телеведущая развивала совместно с ресторатором Борисом Зарьковым. Заведение прославилось необычной концепцией: посетителей там встречала собака-робот, а в разработке блюд использовались технологии искусственного интеллекта.

При этом полностью без бизнеса журналистка не осталась. По данным РИА Новости, за ней числятся ещё четыре компании, две из которых работают в рекламной сфере, а две связаны с ресторанным бизнесом. В частности, в феврале 2026 года Собчак стала единственной владелицей петербургского ресторана Veter, получив 100% долей управляющего им ООО «Манила». Само по себе ограничение на регистрацию новых компаний не означает прекращения деятельности уже существующих.

Показательно, что Собчак оказалась далеко не первой знаменитостью, столкнувшейся с подобной проблемой. Ещё в августе Life.ru рассказывал, что Филиппу Киркорову также ограничили возможность регистрировать новые компании. У поп-короля неприятности возникли сразу с двумя юридическими лицами. Одно из них, «Филипп Киркоров Корпорейшн», к тому моменту уже прекратило деятельность, а у другой фирмы, торговавшей одеждой и различными товарами, налоговая обнаружила недостоверные сведения об адресе. В результате артист столкнулся с ограничением до 18 сентября 2028 года. Причём последствия затронули не только его самого: бывший стилист певца Арсен Айрапетов, занимавший пост руководителя одной из компаний, получил аналогичное ограничение до октября 2027 года. Несмотря на это, Киркоров сохранил действующий бизнес в сферах искусства, радиовещания и строительства.