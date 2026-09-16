ФНС заблокировала счета компании Тамары Гвердцители из-за долга

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Студия Тамары Гвердцители» из-за задолженности. Сумма долга организации составляет 141 тысячу рублей, сообщает SHOT.

ООО, связанное с народной артисткой России, было зарегистрировано в 2000 году. Через компанию певица заключала договоры на выступления и оказывала услуги в сфере исполнительского искусства.

За всё время работы организация заключила девять контрактов на концерты Гвердцители общей стоимостью 4,3 млн рублей. Последний договор был оформлен в 2018 году. В том же году артистка зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, после чего компания фактически прекратила деятельность: перестала сдавать отчётность и передавать необходимые документы в налоговые органы.

Из-за накопившейся задолженности судебные приставы в 2026 году открыли исполнительное производство, а летом ФНС ограничила операции по счетам организации.

Тамара Гвердцители покинула Россию в начале 2022 года и переехала в Тбилиси. В последние годы певица выступает в разных странах, включая США, Грузию и Израиль. Тем не менее она продолжает считать Россию, Грузию, Израиль и США своими любимыми местами для выступлений.