Фон дер Ляйен уже два года уворачивается от показаний по «‎ковидному» делу на €35 млрд

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен до сих пор лично не дала показания Европейской прокуратуре в рамках расследования возможных нарушений при закупке вакцин Pfizer от коронавируса на €35 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.

Дело перешло в ведение Европейской прокуратуры (EPPO) в 2024 году после первоначальной проверки бельгийскими правоохранителями. В центре внимания оказались переговоры главы ЕК с руководителем фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой. Следователи изучают обстоятельства заключения контрактов, возможную коррупционную составляющую, конфликт интересов и уничтожение SMS-переписки.

Руководитель EPPO Лаура Кевеши рассказала журналистам о случаях, когда европейские чиновники игнорировали вызовы на допрос. Она подчеркнула, что политический статус не освобождает от обязанности сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам Кевеши, особенно тяжело расследовать нарушения, затрагивающие влиятельных государственных деятелей и обеспеченных людей с политическими связями. Дополнительные препятствия создают недостаток финансирования, устаревшие правовые механизмы и сложные бюрократические процедуры.

В Еврокомиссии, в свою очередь, заверили, что оказывают следствию необходимое содействие «от имени и при полной поддержке» фон дер Ляйен. При этом глава EPPO не стала уточнять, входила ли председатель ЕК в число чиновников, уклонявшихся от вызовов.

История получила название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Это скандал вокруг многомиллиардных закупок вакцин Pfizer от COVID-19 для Евросоюза. В 2021 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично обсуждала поставки препаратов с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой. ЕС заключил контракт на закупку до 1,8 млрд доз вакцины на €35 млрд. Главная проблема — внезапно исчезнувшая переписка. Огромные государственные закупки обсуждались через SMS, но ЕК не смогла предоставить эти сообщения журналистам.