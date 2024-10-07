На главу Еврокомиссии подали в суд за нарушения при закупке вакцин от CoViD-19

Американское издание New York Times подало иск против Еврокомиссии, утверждая, что её председатель Урсула фон дер Ляйен могла нарушить правила при подписании контрактов на покупку вакцины от CoViD-19 компании Pfizer. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации истцов, в 2021 году политик оформила соглашение на закупку 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по переписке с генеральным директором компании Pfizer. Однако со странами-участницами объединения она это не согласовывала. Факт обсуждения договора по SMS в Еврокомиссии тогда подтвердили, но публиковать не стали, сказав, что сообщения удалились.

Теперь журналисты, подавшие иск, требуют разъяснений о том, имелась ли переписка, и если да, то по какой причине она была удалена. Рассмотрение дела назначено на 15 ноября. Уточняется, что анализировать материалы и принимать решение будет специализированная палата из 15 судей, занимающаяся делами, представляющими высокий общественный интерес.