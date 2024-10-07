На главу Еврокомиссии подали в суд за нарушения при закупке вакцин от CoViD-19
FT: На фон дер Ляйен подали в суд из-за нарушений при закупке вакцин от ковида
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Американское издание New York Times подало иск против Еврокомиссии, утверждая, что её председатель Урсула фон дер Ляйен могла нарушить правила при подписании контрактов на покупку вакцины от CoViD-19 компании Pfizer. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
По информации истцов, в 2021 году политик оформила соглашение на закупку 1,8 млрд доз препарата на €35 млрд по переписке с генеральным директором компании Pfizer. Однако со странами-участницами объединения она это не согласовывала. Факт обсуждения договора по SMS в Еврокомиссии тогда подтвердили, но публиковать не стали, сказав, что сообщения удалились.
Теперь журналисты, подавшие иск, требуют разъяснений о том, имелась ли переписка, и если да, то по какой причине она была удалена. Рассмотрение дела назначено на 15 ноября. Уточняется, что анализировать материалы и принимать решение будет специализированная палата из 15 судей, занимающаяся делами, представляющими высокий общественный интерес.
Ранее стало известно, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй пятилетний срок. Она снова заняла пост председателя Еврокомиссии. За данное решение проголосовал 401 депутат. Остальные либо воздержались, либо высказались против.