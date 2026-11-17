Более 25 мероприятий, посвящённых трудоустройству людей с инвалидностью, доступной городской среде, современным технологиям реабилитации и поддержке ветеранов СВО, войдут в программу II Всероссийского инклюзивного форума «Открыто для всех». Он пройдёт 2–3 декабря 2026 года в московском кластере «Ломоносов». Подробности деловой программы представило Агентство стратегических инициатив.

Участников ждут пять тематических направлений: «Экономика участия», «Среда для жизни», «Человек в центре», «Инновации без барьеров» и «Самореализация». Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсудят, как расширить возможности людей с инвалидностью для получения образования, поиска работы, открытия собственного дела и самостоятельной жизни.

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова подчеркнула, что успешные региональные решения необходимо распространять по всей стране.

«Важно, чтобы эффективные решения, которые уже применяются в отдельных регионах, становились доступными по всей стране. Рассчитываем, что предложения участников Форума найдут практическое применение и будут учтены в дальнейшей работе», — отметила Голикова.

Одной из центральных тем станет трудоустройство людей с инвалидностью. Участники рассмотрят практики создания доступных рабочих мест, возможности профессионального обучения и развития предпринимательства. Отдельные дискуссии посвятят финансовым услугам и мерам поддержки бизнеса, который внедряет инклюзивные решения.

Важное место в программе займёт помощь ветеранам СВО. Эксперты обсудят современные технологии реабилитации, социальную адаптацию и развитие региональных систем сопровождения. Также планируется рассмотреть вопросы поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и организации сопровождаемого проживания.

Отдельная сессия «Клуб губернаторов» объединит руководителей регионов. Они обсудят, как внедрять успешные практики создания доступной среды и находить финансирование для соответствующих программ.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков отметил, что по итогам форума планируется сформировать предложения для дальнейшей работы на федеральном и региональном уровнях.

В программу также включена церемония вручения Всероссийской премии «Открыто для всех». Ею отмечают компании и организации, которые создают рабочие места для людей с инвалидностью, адаптируют товары и услуги, развивают доступный туризм и другие социальные инициативы.

Организаторами форума выступают Правительство России, Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.

Ранее Life.ru сообщал, что на предыдущем форуме «Открыто для всех» АСИ объявило о пилотной программе реабилитации участников СВО в семи регионах. Тогда особое внимание уделялось не только восстановлению здоровья ветеранов, но и их дальнейшему трудоустройству.