АСИ запустило пилотную программу реабилитации участников СВО в семи регионах

В семи регионах России стартовала пилотная реализация модельной программы комплексной реабилитации и абилитации участников специальной военной операции и других льготных категорий граждан. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, выступая на сессии форума «Открыто для всех», посвящённой ресоциализации ветеранов.

По словам Чупшевой, АСИ помогает субъектам РФ выстроить единые подходы к реабилитации в соответствии с новым федеральным законодательством, принятом в прошлом году. Все регионы обязаны привести свою нормативную базу в соответствие с ним до конца 2024 года. В числе первых пилотных участников — Ульяновская, Рязанская и Нижегородская области, Башкортостан и Хабаровский край; соглашения с Воронежской и Новгородской областями находятся на завершающей стадии подготовки. Первым шагом в каждом регионе стал аудит нормативных актов, материально-технической базы, кадров и существующих программ, после чего началась работа по формированию целостной системы поддержки.

Особое внимание на форуме уделили связи между медицинской реабилитацией и последующим трудоустройством ветеранов. Как подчеркнула глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Анна Цивилёва, главная цель реабилитации — не только восстановление здоровья, но и обеспечение востребованного будущего для участников СВО.

Ранее стало известно, что Правительство России разработало законопроект о предоставлении ветеранам боевых действий дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 35 календарных дней ежегодно. Новая мера социальной поддержки охватывает граждан, принимавших участие в выполнении задач в рамках специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей и других районах Украины.