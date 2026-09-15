Французский военный самолёт нарезает круги у границы России

Французский военный самолёт совершает круговые манёвры на севере Финляндии неподалёку от российской границы. Воздушное судно FAF4091 несколько раз прошло над водохранилищем Локка, следует из данных о полётах. Об этом говорится в полётных данных, которое изучило РИА «Новости».

Несколько кругов французский самолёт ВВС выполняет в финском воздушном пространстве, причём маршрут проходит всего в нескольких десятках километров от России. По данным полётного мониторинга, воздушное судно с позывным FAF4091 маневрирует над водохранилищем Локка на севере Финляндии. К 10:12 мск самолёт продолжал движение по кругу, при этом высота полёта оставалась без изменений.

Начался маршрут на юге Франции. По пути военный борт пересёк воздушное пространство Германии и Швеции, после чего оказался на севере Финляндии.

Ранее сообщалось, что французский борт с номером F-RACG/1018 прилетел в Польшу. Вскоре после этого самолёт поднялся с аэродрома Крулево, который находится примерно в 75 километрах от российской границы.