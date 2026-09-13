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Опубликовано 13 сентября, 06:24

Польша подняла военные самолёты на фоне активности российской авиации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Военная авиация Польши приведена в действие на фоне сообщений об активности российских сил на территории Украины. Об этом заявило оперативное командование родов вооружённых сил Польши.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится в сообщении.

При этом польское командование подчёркивает превентивный характер принятых мер. Их целью, как заявляют военные, является повышение уровня безопасности в районах, расположенных рядом с потенциально уязвимыми территориями.

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Ранее сообщалось, что ограничения затронули гражданские авиаперевозки сразу в двух польских аэропортах — Люблине и Жешуве. Причиной временной приостановки работы воздушных гаваней назвали незапланированную военную активность.

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Милена Скрипальщикова
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