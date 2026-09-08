Польша подняла истребители на фоне ударов России по Украине

Польша привела в готовность авиацию и ПВО на фоне российских ударов по Украине. Истребители ВВС страны начали патрулирование воздушного пространства, сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Поводом для действий польских военных стала активность дальней авиации России. Вместе с боевыми самолётами в готовность перевели наземные подразделения противовоздушной обороны и радиолокационные средства. В командовании подчеркнули, что решение связано с необходимостью заранее обезопасить воздушное пространство страны. Особое внимание уделяется приграничным районам.

«Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы. Оперативное командование Вооружённых сил Республики Польша отслеживает текущую ситуацию, а подчинённые силы и средства остаются в состоянии готовности к немедленному реагированию», — говорится в заявлении.

Ранее после окончания трёхдневного моратория на удары по Киеву в городе и Киевской области прогремела серия взрывов. По украинской столице выпустили 18 баллистических ракет за полчаса. В Соломенском районе загорелся склад. В течение ночи взрывы также раздавались в районах Борисполя, Фастова, Броваров, Василькова и Бучи. Сообщалось об ударах по промышленным объектам и военному аэродрому. Помимо баллистических ракет, применялись «Цирконы» и ударные беспилотники.