Польша испытает дальнобойные БПЛА для поражения целей на 1 тысячу км

Польша в ближайшие дни проведёт испытания беспилотных систем, рассчитанных на поражение целей на расстоянии около 1000 километров. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик.

По его словам, военные намерены проверить разработки польской промышленности в рамках развития возможностей дальнего высокоточного поражения.

Одним из комплексов, которые могут задействовать в испытаниях, станет Fly Focus Striker, пишет Defence24. При этом портал подчёркивает, что информация об участии именно этой системы пока носит неофициальный характер.

Беспилотник предназначен для нанесения точных ударов на значительном расстоянии при сравнительно небольшой стоимости применения. Fly Focus Striker уже запущен в серийное производство. Предстоящие испытания должны показать возможности польских.

В июле Польша объявила о планах запустить серийное производство собственного аналога ударного дрона «Шахед». Тогда Томчик сообщал, что расходы Варшавы на разработку и выпуск беспилотных систем в 2026 году достигли примерно $7 млрд.