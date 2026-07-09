Польша хочет начать производство аналога дрона «Шахед»

Польша начнёт серийное производство собственного ударного беспилотника, который станет аналогом дронов «Шахед». Разработку аппарата завершила компания Hornet-Polskie drony, сообщил замминистра обороны республики Цезарий Томчик.

Презентация нового беспилотника прошла в Польше, где представитель Минобороны заявил, что стране необходим собственный аналог подобных систем.

«Долгое время говорили о том, что Польша должна иметь свой «Шахед». Сегодня дроны Hornet являются ответом на всё, что происходит на современном поле боя», — заявил Томчик.

Замглавы ведомства также сообщил, что расходы Польши на разработку и производство беспилотных систем в 2026 году достигли 26 млрд злотых — около $7 млрд. В Варшаве ранее неоднократно заявляли о намерении нарастить собственное производство вооружений и усилить оборонный потенциал страны на фоне изменения ситуации в сфере безопасности в Европе.

Ранее стало известно, что Польша также рассматривает возможность создания новых средств противовоздушной обороны на основе лазерных технологий. Варшава начала поиск поставщиков двух типов лазерного оружия для армии. Одна из систем должна быть рассчитана на поражение целей на расстоянии до одного километра, другая — до трёх километров. Новые комплексы планируют использовать прежде всего для борьбы с беспилотниками, а также для перехвата ракет и артиллерийских боеприпасов.