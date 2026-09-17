ФРС США повысила ставку до 4% из-за сохраняющейся инфляции

Федеральная резервная система США вновь усилила давление на экономику страны, повысив ключевую ставку впервые с июля 2023 года. Решение принято на фоне опасений, что рост цен остаётся слишком высоким и замедляется недостаточно быстро.

Регулятор увеличил ставку на 25 базисных пунктов — теперь она находится в диапазоне 3,75–4% годовых. Глава ФРС Кевин Уорш заявил, что инфляция по-прежнему превышает целевой уровень и требует дальнейшего внимания.

«Мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашей цели ясно и с достаточной скоростью. Сегодня FOMC решил, что этот показатель не достигнут», — сказал Уорш на пресс-конференции.

В ФРС допускают ещё одно повышение ставки до конца года. Большинство участников опроса регулятора ожидают дополнительного шага, при этом дальнейшее снижение ставок пока не планируется в ближайшей перспективе.

Американский центробанк также скорректировал прогнозы по инфляции. По оценке регулятора, индекс потребительских цен в этом году может составить 3,7%, а базовая инфляция без учёта продуктов питания и энергии — 3,4%.

При этом ФРС отметила, что рынок труда остаётся устойчивым: прогноз по безработице был снижен до 4,1%. Среди факторов риска чиновники назвали рост цен на энергоносители и возможное влияние увеличения инвестиций в искусственный интеллект на инфляцию.

Ранее Life.ru писал, что ФРС впервые за три года повысила ключевую ставку, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа смягчить денежную политику. Американский лидер выступал за более дешёвые кредиты и снижение стоимости заимствований. После решения регулятора доллар укрепился на мировых рынках. Индекс американской валюты впервые с августа превысил отметку в 100 пунктов.