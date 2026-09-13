«США уже никогда не догонят»: Почему БРИКС принадлежит будущее мировой экономики

БРИКС сегодня представляет наиболее динамично развивающуюся часть мировой экономики и продолжает увеличивать отрыв от стран Запада. Об этом заявил политик, писатель, учёный, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

По оценке Никонова, темпы роста экономик БРИКС в среднем превышают 4,5% в год, тогда как мировой показатель составляет немногим более 3%. Он отметил, что особенно заметный вклад в глобальный рост дают Китай и Индия.

Сейчас, по словам политика, совокупная доля стран объединения превышает 40% мировой экономики. При этом доля западных государств со времён распада СССР существенно сократилась: если тогда на них приходилось около 80% мирового производства, то теперь показатель не достигает 40%.

«Итак, Китай — это крупнейшая мировая экономика уже с 2014 года. И уходит в отрыв от Соединённых Штатов стремительно. Американцы уже никогда не догонят Китай», — заявил Никонов.

Он также отметил быстрое развитие Индии. По его прогнозу, в течение ближайшего десятилетия индийская экономика по паритету покупательной способности может обойти американскую.

Россия, по оценке Никонова, занимает четвёртое место среди крупнейших экономик по этому показателю. Следом идут Япония и Германия, а Индонезия и Бразилия уже опережают некоторые европейские страны.

Отдельно политик остановился на сильных сторонах участников объединения. По его словам, Россия располагает серьёзным военно-техническим потенциалом и находится среди мировых лидеров в сфере передовых вооружений.

Накануне Life.ru рассказывал о заявлении Владимира Путина о том, что страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики за последние пять лет. Президент РФ отметил, что вклад объединения в рост мирового ВВП оказался значительно выше показателя стран G7.