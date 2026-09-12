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Опубликовано 12 сентября, 17:42

Лидерам БРИКС подали десерт с сусальным золотом на ужине в Нью-Дели

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

На гала-ужине в честь участников саммита БРИКС в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил лидерам вегетарианское меню индийской кухни. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

Среди закусок — рулет из нутовой муки с горчицей, кокосом и листьями карри, а также грибные кебабы с мятными жемчужинами на хлебе ширмал. В основное меню вошли панир в томатном соусе, гималайские сморчки со спаржей, шафраном, изюмом и миндалём, морковь с зелёной фасолью и южноиндийскими специями.

На десерт гостям предложили сезонные фрукты со взбитыми сливками и сладостью джалеби, а также пхирни — молочно-рисовый пудинг с шелковицей и сусальным золотом. XVIII саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12–13 сентября. В нём принимает участие президент России Владимир Путин, прибывший в Индию с трёхдневным рабочим визитом.

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Ранее Life.ru сообщал, что страны БРИКС единогласно приняли Делийскую декларацию по итогам XVIII саммита: премьер Индии Нарендра Моди заявил, что ни один из участников не высказал возражений против документа. В декларации страны подтвердили приверженность международному праву, многополярности и мирному урегулированию споров.

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Анастасия Никонорова
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