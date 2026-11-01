ФСБ России выразила признательность американским коллегам за информацию о возможной подготовке террористического акта в Москве. Ранее спецслужба сообщила о задержании подростка, который, по версии ведомства, распространил в TikTok ролик с информацией об угрозе теракта в районе Царицыно.

Сведения от американской стороны поступили по партнёрским каналам. После их получения российские спецслужбы начали проверку информации.

Как уточнили в ФСБ, источником сведений об угрозе в Царицыно оказался несовершеннолетний, разместивший соответствующую публикацию в социальной сети TikTok.