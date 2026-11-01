ФСБ поблагодарила США за информацию о готовившемся теракте в Москве
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ФСБ России выразила признательность американским коллегам за информацию о возможной подготовке террористического акта в Москве. Ранее спецслужба сообщила о задержании подростка, который, по версии ведомства, распространил в TikTok ролик с информацией об угрозе теракта в районе Царицыно.
Сведения от американской стороны поступили по партнёрским каналам. После их получения российские спецслужбы начали проверку информации.
Как уточнили в ФСБ, источником сведений об угрозе в Царицыно оказался несовершеннолетний, разместивший соответствующую публикацию в социальной сети TikTok.
31 октября посольство США в Москве предупредило о достоверной угрозе происшествия с возможными массовыми жертвами на территории музея-заповедника «Царицыно». Американская дипмиссия рекомендовала гражданам избегать этого района и мест массового скопления людей.