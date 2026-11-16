Кадры задержания и допроса 55-летнего уроженца Сумской области, подозреваемого в работе на украинские спецслужбы, обнародовала ФСБ России. Мужчина собирал для СБУ сведения о дислокации кораблей Черноморского флота и расположении российских средств противовоздушной обороны в Крыму.

ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ в Крыму. Видео © ЦОС ФСБ России

Задержанный имеет гражданство России и Украины. Он самостоятельно установил контакт с представителем СБУ, после чего начал выполнять задания украинского куратора. Российское гражданство он получил в 2024 году, однако продолжил сотрудничество с украинской спецслужбой.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела о государственной измене, шпионаже и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд заключил его под стражу.