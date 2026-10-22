Слил координаты Черноморского флота через WhatsApp: Жителю Севастополя грозит пожизненное

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении подразделений и военной техники Черноморского флота. По данным ведомства, мужчина 1969 года рождения самостоятельно связался с представителем СБУ и действовал из корыстных побуждений.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанный являлся агентом пятого управления департамента контрразведки СБУ. Для передачи информации украинскому куратору он использовал мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta*, признанной в России экстремистской организацией.

«Впоследствии указанные сведения могли быть использованы противником против безопасности РФ», — отметили в ФСБ.

В отношении севастопольца следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственная измена. Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В спецслужбе предупредили, что граждане, согласившиеся оказывать содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.