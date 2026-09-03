ФСБ раскрыла детали зверских казней советских граждан японцами в 1945 году

ФСБ раскрыла новые обстоятельства массовой казни советских граждан японскими военными в Хайларе в августе 1945 года.

В захваченных документах японских разведывательных и контрразведывательных органов в Маньчжурии сотрудники «Смерша» обнаружили сведения о так называемых «Мероприятиях КО». Они предусматривали массовые аресты людей, которых японские власти относили к «опасным в военное время элементам», с последующим уничтожением. Для расправы рекомендовалось использовать холодное оружие.

В Хайларе приказ начали выполнять 9 августа, после вступления СССР в войну с Японией. В тот день 19 советских граждан были арестованы и доставлены в специальную тюрьму, где уже содержались 24 человека. Позднее заключённых по одному выводили во двор с завязанными глазами и убивали ударами мечей и палашей. 29 августа местные жители обнаружили на территории бывшей тюрьмы две ямы. В них находились тела 43 казнённых, у большинства головы были полностью или частично отсечены. Родственники смогли опознать 19 советских граждан.

Расследование позволило установить руководителей и непосредственных участников расправы. Среди организаторов следствие назвало начальника губернской полиции Северо-Хинганской провинции генерал-майора Хасеки Кагеяму и начальника Хайларской японской военной миссии подполковника Исаму Амано. По данным «Смерша», Кагеяма 9 августа распорядился уничтожить находившихся в тюрьме и арестованных советских граждан.

О способе убийств рассказал на допросе фельдфебель жандармерии Мицуги Гокита. По его показаниям, головы заключённым рубили трое полицейских, а старший унтер-офицер Хисато Кавабе лично зарубил палашом двух человек. Другие жандармы доставляли обречённых к месту казни и затем закапывали тела.

Следствие также установило, что советских граждан в Маньчжурии японские власти начали брать на учёт ещё до начала войны. В сентябре 1945 года были арестованы жандармы, участвовавшие в убийствах. В ноябре военный трибунал Забайкальско-Амурского военного округа приговорил Кагеяму, Амано и других японских военнослужащих, полицейских и жандармов к расстрелу.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске автомобилистам 2 и 3 сентября придётся учитывать сразу несколько зон ограничений. Город готовит площадки и маршруты к параду в честь победы над Японией и завершения Второй мировой войны, поэтому часть улиц временно освободят от транспорта, а на некоторых участках запретят парковаться.