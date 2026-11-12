ФСБ выявила в Калужской области нелегальный SIM-банк для массовых звонков
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Сотрудники ФСБ выявили в Калужской области незаконное использование SIM-банка — оборудования, которое позволяет организовывать массовые телефонные обзвоны и подменять номера. Устройство могло применяться в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, с помощью виртуальной телефонной станции злоумышленники могли маскировать реальные номера и выдавать свои звонки за обращения от государственных служб. Такое оборудование позволяет проводить массовые обзвоны, скрывая происхождение вызовов.
По материалам УФСБ следователи регионального управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства использования оборудования. В частности, они проверяют возможную причастность владельца SIM-банка к деятельности в интересах украинских спецслужб.
Ранее Life.ru сообщал о пресечении деятельности сети SIM-боксов в 12 регионах России. По данным ФСБ, оборудование использовалось для мошенничества, распространения ложных сообщений и координации противоправных действий. Тогда были задержаны 19 человек, которых ведомство связало с организацией работы нелегальных узлов связи.