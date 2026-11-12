Сотрудники ФСБ выявили в Калужской области незаконное использование SIM-банка — оборудования, которое позволяет организовывать массовые телефонные обзвоны и подменять номера. Устройство могло применяться в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, с помощью виртуальной телефонной станции злоумышленники могли маскировать реальные номера и выдавать свои звонки за обращения от государственных служб. Такое оборудование позволяет проводить массовые обзвоны, скрывая происхождение вызовов.

По материалам УФСБ следователи регионального управления МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ — о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства использования оборудования. В частности, они проверяют возможную причастность владельца SIM-банка к деятельности в интересах украинских спецслужб.