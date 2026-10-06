Не тратьте время на поиски: В Госдуме назвали первые действия при потере телефона и карты

В телефоне сегодня могут находиться банковские приложения, СМС, электронная почта, сохранённые пароли и даже доступ к «Госуслугам». Если вместе с устройством пропала банковская карта, посторонний человек потенциально получает сразу несколько возможностей попытаться добраться до денег и учётных записей. О том, что нужно сделать в первые часы после потери, в беседе с Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

В первые часы нужно не столько заниматься поисками пропажи, сколько последовательно закрыть возможные способы доступа. Борис Чернышов Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Первым делом необходимо связаться с банком и заблокировать потерянную карту, а при необходимости — доступ к мобильному и интернет-банку. Если своего телефона под рукой уже нет, это можно сделать через контактный центр банка, личный кабинет с другого доверенного устройства или в отделении. Банк России рекомендует при утрате мобильного устройства срочно обращаться в банк для временной блокировки карты и дистанционного банковского обслуживания.

Следующим шагом должна стать блокировка SIM-карты, особенно если на этот номер приходят банковские уведомления и коды подтверждения. По словам Чернышова, не стоит рассчитывать только на пароль или биометрию смартфона. Чем быстрее перестанет работать потерянная SIM-карта, тем меньше возможностей использовать номер для доступа к различным сервисам. Позже можно будет получить новую SIM-карту с тем же номером.

С другого устройства нужно проверить основные учётные записи: электронную почту, аккаунт производителя смартфона, Госуслуги и другие сервисы, к которым был открыт доступ с потерянного телефона. Следует завершить активные сеансы на утраченном устройстве и сменить пароли там, где существует риск постороннего доступа. Если телефон позволяет дистанционно отметить его как потерянный, заблокировать или стереть данные, этой возможностью также стоит воспользоваться.

После восстановления доступа к банковским сервисам необходимо внимательно проверить последние операции по всем счетам и картам. Если обнаружилось списание, которого владелец не совершал, об этом нужно сразу сообщить банку и заявить о несогласии с операцией. Уведомить кредитную организацию следует незамедлительно после обнаружения операции, но не позднее дня, следующего за днём получения от банка уведомления о ней.

Возможность возврата денег зависит от обстоятельств операции и соблюдения требований закона. После обращения банк проверит обстоятельства произошедшего и решит вопрос о возврате средств. При хищении денег также следует обратиться в полицию.

«Если банковских карт несколько, проверять нужно не только ту, которая лежала рядом с телефоном. В самом смартфоне могли быть приложения разных банков или карты, добавленные в платёжные сервисы. Поэтому после потери лучше пройтись по всем финансовым приложениям и счетам, которыми вы пользовались на этом устройстве», — заключил Чернышов.

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