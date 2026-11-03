Сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Мелитополя, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о расположении объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Мужчина самостоятельно связался через Telegram с представителем украинской организации. Эта структура действовала под контролем украинских спецслужб.

«В Запорожской области задержан гражданин России, 2001 г. р., передававший запрещённой на территории РФ украинской террористической организации координаты мест расположения военных объектов», — говорится в сообщении ЦОС Федеральной службы безопасности.

Следствие полагает, что по указанию куратора подозреваемый собирал информацию о местах дислокации территориальных подразделений военной полиции в двух регионах и передавал полученные сведения украинской стороне. Задержание произошло при попытке мужчины выехать на территорию Украины. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.