Подросток, задержанный после сообщения об угрозе теракта в московском «Царицыно», признался в распространении нацистских материалов через TikTok. Его рассказ прозвучал на видеозаписи, опубликованной Федеральной службой безопасности России.

ФСБ показала признание подростка, задержанного из-за угрозы теракта в Москве. Видео © ФСБ России

Несовершеннолетний сообщил, что размещал на своей странице публикации, пропагандирующие нацизм и фашизм. Кроме того, он распространял материалы с призывами к насилию над мигрантами и людьми других национальностей.

«На своей странице в TikTok я размещал различные посты с пропагандой нацизма, фашизма», — сказал задержанный.

Напомним, подростка задержали после предупреждения США о возможном теракте в «Царицыно». Сотрудники ФСБ обнаружили в его телефоне подписку на неонацистский Telegram-канал и поисковые запросы о массовых убийствах. В TikTok юноша публиковал фотографии в тактической экипировке и с предметом, напоминающим автоматическое оружие. Среди снимков оказались и кадры из музея-заповедника с подписью на английском языке «Я нашёл место». Информацию о возможной угрозе российские спецслужбы получили от американских коллег 31 октября. После этого территорию комплекса временно закрыли, а запланированные массовые мероприятия отменили.