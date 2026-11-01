Задержанный после сообщений об угрозе теракта в московском музее-заповеднике «Царицыно» подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и искал в интернете информацию о массовых убийствах. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным спецслужбы, несовершеннолетний опубликовал в TikTok фотографии, на которых позировал в тактической одежде, балаклаве, кепке и очках. На одном из снимков он держал предмет, похожий на автоматическое оружие.

Кроме того, подросток разместил фотографии, сделанные на территории музея-заповедника «Царицыно». К ним была добавлена подпись на английском языке: «I found a place» («Я нашёл место»).

Ранее ФСБ сообщила о задержании несовершеннолетнего в рамках проверки информации американской стороны о возможной подготовке теракта в Москве. По версии ведомства, именно публикация подростка в TikTok стала источником сведений об угрозе в «Царицыно».