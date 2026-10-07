ФСБ задержала жителя Кубани по делу о сотрудничестве с украинским агентом

Жителя Краснодарского края задержали по подозрению в причастности к деятельности запрещённой в России террористической организации. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Задержан житель Краснодарского края, причастный к деятельности запрещённой в России террористической организации. Видео © УФСБ России по Краснодарскому краю

По данным ведомства, 34-летний житель Белоглинского района, придерживавшийся радикальной националистической идеологии, установил контакт с украинским агентом. После этого он получил от куратора задание распространять среди местных жителей идеологию запрещённой организации.

Для выполнения поручения мужчина подготовил несколько материалов с антироссийским содержанием. Подготовленные статьи он затем направил украинской стороне.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Российские спецслужбы ранее сообщали о предотвращённых атаках на сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Накануне Life.ru писал о задержании в Тамбове 55-летнего мужчины, которого ФСБ заподозрила в подготовке подрыва автомобилей работников оборонного предприятия по заданию украинских спецслужб.