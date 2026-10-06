В Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении двух 15-летних подростков по статье о диверсии. По версии следствия, они за денежное вознаграждение подожгли объект железнодорожной инфраструктуры.

В Кузбассе задержали двух подростков по делу о диверсии на железной дороге. Видео © Telegram / Следком

Как сообщили в следственных органах, 4 октября подростки во время переписки в мессенджере с неизвестным согласились выполнить задание на перегоне между станциями Судженка и Анжерская Западно-Сибирской железной дороги.

После совершения поджога несовершеннолетние скрылись с места происшествия. Свои действия они снимали на видео, а запись впоследствии передали своему собеседнику.

Следователи установили обстоятельства произошедшего совместно с сотрудниками УТ МВД России по СФО, УФСБ России и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

Оба подростка задержаны. Им предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Следственный комитет предупредил, что подростков вовлекают в преступную деятельность через обещания лёгкого заработка в интернете. За предложением подработки могут скрываться задания, связанные с диверсиями и терактами, поэтому о подозрительных обращениях детям советуют сразу сообщать взрослым.