Обещают деньги, а ломают жизнь: СК предупредил о вербовке школьников в Интернете

Злоумышленники всё чаще пытаются вовлекать подростков в противоправную деятельность через соцсети и мессенджеры. Об этом предупредил Следственный комитет России.

Подросткам рассказали, как не стать жертвой вербовщиков в мессенджерах. Видео © Telegram/Следком

По данным ведомства, несовершеннолетним могут обещать быстрый и лёгкий заработок, после чего предлагать выполнить задания, связанные с преступной деятельностью, в том числе диверсиями и терактами. В СК призвали родителей объяснить детям, что подобные предложения могут исходить от злоумышленников, которые используют психологические манипуляции и обещания больших денег.

Подросткам рекомендуют не соглашаться на подозрительные задания и не продолжать общение с неизвестными людьми, предлагающими подобную «работу». При получении такого предложения необходимо сразу рассказать о нём родителям или обратиться в правоохранительные органы. В ведомстве подчеркнули, что необдуманное согласие на подобные задания может привести к тяжёлым последствиям и надолго изменить жизнь подростка.

Ранее сообщалось, что мошенники атакуют родителей подростков фишинговыми сообщениями о подозрительных операциях по банковским картам их детей. В SMS жертв отправляют на поддельный сайт для «верификации», затем под предлогом отсутствия данных о родстве запрашивают сканы паспорта и свидетельства о рождении, а в итоге пытаются получить логин и пароль от онлайн-банка родителя, чтобы завладеть и персональными данными, и деньгами.