Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) намерена добиться компенсации и длительной дисквалификации американской спортсменки Морган Николь Тернер, которая травмировала глаз россиянке Елизавете Смирновой на чемпионате мира в Астане. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент федерации Михаил Мамиашвили.

По словам главы ФСБР, организация уже подготовила необходимые документы для обращения в Объединённый мир борьбы (UWW). Российская сторона считает, что действия американки были умышленными, и намерена добиваться более серьёзного наказания.

«Потому что это осознанная история. Если бы это было случайно — понятно, что да, неприятно, но борьба — контактный вид спорта. А тут это было преднамеренно сделано», — заявил Мамиашвили.

Инцидент произошёл 27 октября во время схватки 1/8 финала чемпионата мира в Астане. Смирнова вела со счётом 8:7, когда американская соперница ткнула её пальцем в глаз. За грубое нарушение Тернер дисквалифицировали, а россиянка получила дополнительный балл.

Однако продолжить выступление Смирнова не смогла. После медицинского осмотра врачи UWW не допустили её к четвертьфиналу из-за травмы глаза. Позднее спортсменка вернулась в Россию, где ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Операцию провели 2 ноября в Махачкале. По словам личного тренера Натальи Смирновой, травма оказалась серьёзной: были повреждены несколько слоёв тканей глаза, а без своевременного лечения спортсменка рисковала потерять зрительный орган. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Не исключена необходимость повторной операции.

В ФСБР подчёркивают, что уже состоявшееся отстранение Тернер от турнира недостаточно с учётом последствий для здоровья россиянки. Федерация намерена добиться от международной организации рассмотрения вопроса о дополнительной дисквалификации и денежной компенсации.