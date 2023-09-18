"Я думала, это всё": Украинская саблистка Харлан вспомнила об инциденте с россиянкой Смирновой на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан, попавшая в международный скандал из-за инцидента с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, призналась, что думала о завершении карьеры.

"Я думала, что это всё, — именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что всё кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни. Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой, за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит", — приводит её слова The Guardian.

В ходе поединка, по словам спортсменки, она посмотрела на лицо рефери и увидела, что он бледен и почти плачет. Олимпийская чемпионка отметила, что уже в тот момент поняла, как будут развиваться события далее, и умоляла его не показывать чёрную карточку.

"Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Если бы оно было его, он бы сделал это сразу. Этой чёрной карточкой они уничтожили всех: рефери, меня, мою федерацию, мою страну", — добавила саблистка.

По словам Харлан, российская сторона хотела использовать рукопожатие как знак мира и того, что в спорте нет места никакой политике, однако она отказалась.