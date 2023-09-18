"Я думала, это всё": Украинская саблистка Харлан вспомнила об инциденте с россиянкой Смирновой на ЧМ
Украинка Харлан думала о завершении карьеры из-за инцидента с россиянкой на ЧМ
Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Украинская саблистка Ольга Харлан, попавшая в международный скандал из-за инцидента с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, призналась, что думала о завершении карьеры.
"Я думала, что это всё, — именно так закончится моя карьера. Я приняла это, поверила, что всё кончено. Именно тогда я почувствовала себя хуже всего в своей жизни. Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой, за три дня до турнира и не могла поверить в то, что это происходит", — приводит её слова The Guardian.
В ходе поединка, по словам спортсменки, она посмотрела на лицо рефери и увидела, что он бледен и почти плачет. Олимпийская чемпионка отметила, что уже в тот момент поняла, как будут развиваться события далее, и умоляла его не показывать чёрную карточку.
"Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Если бы оно было его, он бы сделал это сразу. Этой чёрной карточкой они уничтожили всех: рефери, меня, мою федерацию, мою страну", — добавила саблистка.
По словам Харлан, российская сторона хотела использовать рукопожатие как знак мира и того, что в спорте нет места никакой политике, однако она отказалась.
"Я сказала ей [Смирновой], что не пожму руку, — я не произнесла ничего плохого, всё было очень профессионально и прямо. Я знала, что наступит момент рукопожатия, поэтому, конечно, готовилась к этому, но я не могла подготовиться к её реакции и ко всему, что за этим последовало", — призналась саблистка.
Как уже рассказывал Лайф, после поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинка Ольга Харлан отказалась пожимать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой и вместо этого выставила саблю вперёд, не подпустив к себе соперницу. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской стороны, однако она была отстранена от турнира. После этого Международная федерация фехтования отменила рукопожатия. При этом Харлан вручили чёрную карту, однако FIE спустя время решила её отменить. А недавно Украина пожаловалась на FIE в МОК из-за отстранения Харлан, а глава Федерации фехтования Украины призвал отстранить наказавшую её судью.