FT: Итальянцы массово ставят польские номера ради экономии на налогах

Более 60 тысяч автомобилей и мотоциклов в Италии переоформили на польские компании, чтобы сократить расходы на транспортный налог и страховку. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, особенно популярна схема в районе Неаполя. Формально владельцами машин становятся зарегистрированные в Польше фирмы, после чего транспорт получает польские номера, хотя фактически продолжает использоваться в Италии.

Такой способ позволяет экономить до 70% на налогах и страховых взносах. Для сравнения, ежегодный сбор за один из самых распространённых в стране автомобилей Fiat Panda сейчас может составлять около €131–140.

Схема уже привлекла внимание итальянских и польских властей. Страховые компании Польши столкнулись с ростом выплат по авариям, происходящим в Италии с машинами, которые зачастую вообще не бывали в стране регистрации. FT также связывает часть подобных операций с мошенничеством и деятельностью фиктивных посредников.

На этом фоне правительство Джорджи Мелони решило освободить от транспортного налога в 2027 году машины мощностью до 80 кВт и мотоциклы. Льгота затронет около 14,5 млн транспортных средств и обойдётся бюджету примерно в €2,3–2,4 млрд.

Мелони заявляет о намерении впоследствии сделать отмену налога для этой категории постоянной. Пока же нормативно закреплено освобождение только на 2027 год, а часть расходов государство планирует покрыть за счёт сэкономленных средств программы восстановления после пандемии.

Ранее Life.ru Билл Гейтс предложил ввести токенный налог на использование ИИ, чтобы поддержать людей, потерявших работу из-за автоматизации. Он также назвал угрозы, связанные с нейросетями: биооружие и смертельные вирусы, кибератаки, манипулирование общественным мнением и замену живого общения чат-ботами.