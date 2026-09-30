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Опубликовано 30 сентября, 12:07

Билл Гейтс хочет спасти мир от ИИ при помощи налога на нейросети

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил ввести налог на использование искусственного интеллекта, чтобы финансово поддержать людей, которые лишатся работы. Речь идёт о токенном налоге, токен — базовая единица вычислений в ИИ.

Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики
Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики

Массовые увольнения — лишь одна из угроз, перечисленных миллиардером. Он также опасается применения нейросетей для создания биологического оружия и смертельных вирусов, кибератак и манипулирования общественным мнением. Отдельную тревогу у него вызывает замена живого общения чат-ботами.

Предприниматель выступает за сдержанность во внедрении ИИ и разработку международных правил. Однако авторы «Вечерней Москвы» не исключают, что активность Гейтса может быть связана и с попыткой восстановить репутацию после скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

Живые нейроны вместо чипов: Может ли биокомпьютер обрести самосознание
Живые нейроны вместо чипов: Может ли биокомпьютер обрести самосознание

Ранее Билл Гейтс предупредил, что использование ИИ может привести к событиям с миллиардом погибших. Особую опасность он видит в доступе злоумышленников к мощным инструментам. Миллиардер призвал государства устанавливать правила применения технологии, а не оставлять определение допустимых границ самим разработчикам.

Больше новостей о цифровых сервисах и нейросетях — в разделе «Технологии» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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