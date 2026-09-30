Билл Гейтс хочет спасти мир от ИИ при помощи налога на нейросети

Основатель Microsoft Билл Гейтс предложил ввести налог на использование искусственного интеллекта, чтобы финансово поддержать людей, которые лишатся работы. Речь идёт о токенном налоге, токен — базовая единица вычислений в ИИ.

Массовые увольнения — лишь одна из угроз, перечисленных миллиардером. Он также опасается применения нейросетей для создания биологического оружия и смертельных вирусов, кибератак и манипулирования общественным мнением. Отдельную тревогу у него вызывает замена живого общения чат-ботами.

Предприниматель выступает за сдержанность во внедрении ИИ и разработку международных правил. Однако авторы «Вечерней Москвы» не исключают, что активность Гейтса может быть связана и с попыткой восстановить репутацию после скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

Ранее Билл Гейтс предупредил, что использование ИИ может привести к событиям с миллиардом погибших. Особую опасность он видит в доступе злоумышленников к мощным инструментам. Миллиардер призвал государства устанавливать правила применения технологии, а не оставлять определение допустимых границ самим разработчикам.