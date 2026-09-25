«Миллиард смертей»: Билл Гейтс предупредил о страшном сценарии развития ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к событиям, жертвами которых станут до миллиарда человек. Об этом миллиардер рассказал в интервью NBC News.

«ИИ достаточно мощный, чтобы привести к событиям, которые повлекут миллиард смертей», — заявил Гейтс.

По его словам, человечество прежде не сталкивалось с настолько опасным сочетанием возможностей, как люди со злым умыслом, получившие доступ к новейшим инструментам искусственного интеллекта. Гейтс считает, что потенциальные риски технологии требуют законодательного регулирования.

Миллиардер выступил против подхода, при котором разработчики ИИ самостоятельно определяют границы допустимого. По его мнению, государствам необходимо следить за развитием технологии и устанавливать правила её использования.

Дискуссия о необходимости замедлить гонку наиболее мощных ИИ-моделей в последнее время усилилась. Ранее глава Anthropic Дарио Амодей предложил снизить темпы их развития, чтобы меры безопасности и механизмы контроля успевали за возможностями новых систем.

Как писал Life.ru, эту идею поддержал глава OpenAI Сэм Альтман. Он заявил, что необходимость сдерживать темпы развития передовых ИИ-систем стала одной из главных тем обсуждения внутри компании, а также выступил за независимую проверку мер безопасности. Ранее предложение Амодея поддержал и Илон Маск.

Тема рисков ИИ получила продолжение и на этой неделе. Life.ru сообщал, что Альтман предупредил об опасности ситуации, при которой самообучающиеся системы начнут совершенствоваться быстрее, чем государства и международные институты смогут создавать механизмы их регулирования и контроля.