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Опубликовано 29 сентября, 07:27

Живые нейроны вместо чипов: Может ли биокомпьютер обрести самосознание

Доцент Карапетова: Возникновение самосознания у биокомпьютера пока маловероятно

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Появление самосознания у современных биокомпьютеров крайне маловероятно. Способность живых нейронов обучаться ещё не означает, что устройство осознаёт происходящее, объяснила «Вечерней Москве» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

Поводом для обсуждения стал исследовательский комплекс в Сингапуре из 20 биокомпьютеров. В каждом — около 800 тысяч человеческих нейронов, выращенных из стволовых клеток и соединённых с электроникой через микроэлектроды. По объяснению специалиста, такие системы решают ограниченные задачи.

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Однако они лишены сложного взаимодействия с телом и окружающим миром, которое участвует в формировании человеческого «я». При этом полностью исключить появление сознания теоретически нельзя: учёные пока не знают точных условий его возникновения и не располагают однозначным тестом для его обнаружения.

Практические ограничения тоже серьёзны. Клеткам необходимы строго контролируемые условия, они уязвимы к инфекциям, а новые нейронные системы приходится выращивать и обучать заново. Преимущество по энергопотреблению всей установки пока не доказано.

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Тем временем Россия тоже разрабатывает биокомпьютеры. Исследования включают память на основе ДНК и белков, а также вычисления с использованием живых нейронов. Однако массовое применение этих технологий остаётся отдалённой перспективой.

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Борис Эльфанд
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