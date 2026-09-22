Учёные США вырастили мышей с мозгом наполовину из человеческих клеток

Учёные из Стэнфордского университета вырастили у мышей крупные участки человеческой коры, которые встроились в нервную систему животных. Полученную модель исследователи предлагают использовать для изучения неврологических и психиатрических заболеваний, а также поиска новых методов лечения. Работа опубликована в научном журнале Nature.

Изображения нейронов человека внутри ксенокоры мыши, полученные с помощью оптоэнцефалографии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergiu.p.pasca

Для эксперимента учёные создали мышей, у которых генетически подавили развитие неокортекса и гиппокампа. На освободившееся место пересадили человеческие корковые органоиды, выращенные из стволовых клеток. Через три месяца трансплантат занял 91,9% объёма корковой ткани у животных. Человеческие нейроны прижились и установили связи с нервной системой мышей. Часть их отростков дошла до шейного отдела спинного мозга. Кроме того, учёные зарегистрировали в пересаженной ткани синхронные электрические импульсы, которые распространялись по всей сформировавшейся сети. Активность человеческих клеток также была связана с движениями животных.

Исследователи обнаружили в трансплантатах разные типы клеток развивающейся человеческой коры, в том числе нейроны L5-ET. Также в ткани нашли клетки с характерной для нейронов фон Экономо морфологией. Такие нейроны отсутствуют у грызунов и связаны с рядом функций человеческого мозга. Возможности новой модели учёные проверили на гипоксии. После пятичасовой нехватки кислорода у мышей появились изменения в человеческой нервной ткани и нарушения в тесте на координацию движений. Авторы считают, что такой подход позволит изучать повреждения развивающегося человеческого мозга, в том числе связанные с церебральным параличом.

При этом пересадка не сделала мышей «умнее». В тестах на память и поведение их результаты лишь частично отличались от показателей животных без собственной коры. Например, в тесте на рабочую память пересаженные мыши, как и контрольные животные, показывали результат выше случайного уровня.

Авторы исследования считают, что созданная система позволит наблюдать за человеческими нейронами в работающей нервной системе и использовать её для моделирования заболеваний и проверки потенциальных лекарств. При этом полученная ткань не повторяет человеческий мозг полностью: исследователи не обнаружили в ней полноценной непрерывной слоистой структуры коры.

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