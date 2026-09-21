«Как на пишущей машинке»: Учёный объяснил принцип работы «генетических ножниц»

«Генетические ножницы» (CRISPR-Cas) используются учёными для редактирования генома. Подробно об этом в подкасте «Лепта» на 360.ru рассказал генетик, профессор, доктор биологических наук Константин Северинов.

«Проблема редактирования — это когда мы можем с помощью так называемых CRISPR-Cas, «генетических ножниц», изменить опечатку в определённом месте генома. Как на старой пишущей машинке: пробили не ту букву, замазали белым, пробили правильную. Это генная редакция», — объяснил он.

Учёный напомнил, что в мире уже много животных с отредактированным геномом: коров, мышей, лошадей и рыб.

«Лошади игогокают, овцы блеют. Каждый делает всё, что ему Бог прописал. В этом смысле никаких проблем нет», — добавил Северинов.

При этом определённое изменение в геноме, предупредил он, приводит к болезни.

«Тысячи людей с такой болезнью ходят. Я могу на стадии эмбриона, если знаю, что у него неправильная буква, её заменить», — сказал генетик.

Однако такие опыты на эмбрионах нельзя проводить по ряду причин. Первые и единственные полуофициально отредактированные дети — близнецы из Китая, а человек, который это сделал, сел в тюрьму.

«Есть не только этические, но и профессиональные проблемы, а главное — целеполагание отсутствует», — отметил Северинов.

Ранее генетик объяснил, что проверка эмбрионов при ЭКО помогает снизить риск тяжёлых наследственных болезней и служит медицинской помощью, а не евгеникой. По его словам, внешне здоровые родители могут быть носителями опасных генов: если оба передадут ребёнку изменённую копию одного гена, риск заболевания при рецессивном наследовании составляет 25%.