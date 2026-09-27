Не только чипы: Россия работает над биокомпьютерами нового поколения
Глава РАН Красников: В России работают над компьютерами на основе ДНК и нейронов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В России ведутся разработки биокомпьютеров, которые могут использовать молекулы ДНК, белки и живые нейроны для вычислений. Об этом РИА «Новости» рассказал глава РАН, специалист в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.
По словам академика, исследования идут сразу в нескольких направлениях. Среди них создание памяти на основе биологических молекул и разработка вычислительных систем с использованием живых нейронов.
«Безусловно, работы ведутся, и в нескольких направлениях. Например, создание на основе молекул ДНК, различных белков, памяти — важного атрибута любой вычислительной техники. Создаются вычислители на базе живых нейронов», — заявил Красников.
При этом глава РАН отметил, что массовое распространение таких технологий является далёкой перспективой. Учёным ещё предстоит определить, какие преимущества биокомпьютеры смогут дать по сравнению с существующими решениями.
Красников добавил, что в ближайшие десятилетия транзисторы, скорее всего, сохранят свою роль в вычислительной технике. По его словам, основой современных систем остаётся транзисторный эффект.
Академик также отметил перспективность новых материалов, включая двумерные структуры. Однако, как уточнил Красников, в основе таких технологий по-прежнему может оставаться кремниевая база.
Развитие новых вычислительных технологий остаётся одним из направлений научной работы Российской академии наук. Ранее Life.ru писал, что глава РАН Геннадий Красников рассказывал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Сам Красников ранее также отмечал важность развития отечественной микроэлектроники и научных проектов, связанных с технологическим развитием страны. При этом современные вычислительные системы по-прежнему основаны на полупроводниковых технологиях, а учёные продолжают искать новые материалы и подходы к созданию более эффективных устройств.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.