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Опубликовано 27 сентября, 11:04

Не только чипы: Россия работает над биокомпьютерами нового поколения

Глава РАН Красников: В России работают над компьютерами на основе ДНК и нейронов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В России ведутся разработки биокомпьютеров, которые могут использовать молекулы ДНК, белки и живые нейроны для вычислений. Об этом РИА «Новости» рассказал глава РАН, специалист в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.

По словам академика, исследования идут сразу в нескольких направлениях. Среди них создание памяти на основе биологических молекул и разработка вычислительных систем с использованием живых нейронов.

«Безусловно, работы ведутся, и в нескольких направлениях. Например, создание на основе молекул ДНК, различных белков, памяти — важного атрибута любой вычислительной техники. Создаются вычислители на базе живых нейронов», — заявил Красников.

При этом глава РАН отметил, что массовое распространение таких технологий является далёкой перспективой. Учёным ещё предстоит определить, какие преимущества биокомпьютеры смогут дать по сравнению с существующими решениями.

Красников добавил, что в ближайшие десятилетия транзисторы, скорее всего, сохранят свою роль в вычислительной технике. По его словам, основой современных систем остаётся транзисторный эффект.

Академик также отметил перспективность новых материалов, включая двумерные структуры. Однако, как уточнил Красников, в основе таких технологий по-прежнему может оставаться кремниевая база.

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Развитие новых вычислительных технологий остаётся одним из направлений научной работы Российской академии наук. Ранее Life.ru писал, что глава РАН Геннадий Красников рассказывал о российских разработках в сфере искусственного интеллекта и робототехники. Сам Красников ранее также отмечал важность развития отечественной микроэлектроники и научных проектов, связанных с технологическим развитием страны. При этом современные вычислительные системы по-прежнему основаны на полупроводниковых технологиях, а учёные продолжают искать новые материалы и подходы к созданию более эффективных устройств.

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Дарья Денисова
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