FT: Покинувший «Челси» инвестор готовится купить зарубежные активы «Лукойла»

Американский миллиардер Тодд Боули получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможной покупки международных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, инвестор уже несколько месяцев работает над предложением по приобретению Lukoil International GmbH — структуры, которая объединяет зарубежный бизнес компании.

В предполагаемый консорциум Боули вошли Международная финансовая корпорация развития США, которая может получить около 15% акций, а также представители бизнеса из ОАЭ и Катара. Среди участников называют шейха Тахнуна бин Заида аль-Нахайяна и семью Аль-Хайят.

Как отмечает FT, новая группа инвесторов намерена побороться за сделку с американской компанией Carlyle, которая ранее уже достигла договорённости о покупке активов. Однако процесс продажи затянулся из-за длительных согласований между американскими ведомствами.

Предложение Тодда Боули сейчас находится на продвинутой стадии, но окончательное соглашение пока не заключено. Минфин США ранее продлил разрешение на операции, связанные с продажей международного бизнеса «Лукойла», до 22 октября.

По информации издания, потенциальные покупатели рассчитывают получить контроль над зарубежными активами российской компании через новую структуру инвесторов.

Боули может сосредоточиться на покупке активов после ухода из «Челси». Как писал Life.ru, бизнесмен продал долю в лондонском футбольном клубе и покинул пост председателя совета директоров.