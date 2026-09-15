В Румынии предупредили о банкротстве почти 500 компаний из-за НПЗ «Лукойла»

Около 460 румынских компаний могут обанкротиться из-за остановки принадлежащего «Лукойлу» нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Плоешти. Под угрозой также находятся рабочие места примерно 8 тысяч человек, заявил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу порталу DCBusiness.

«Примерно 460 компаний предоставляют услуги нефтеперерабатывающему заводу и из-за блокировки его работы находятся на грани банкротства и, вероятно, закроются», — предупредил профсоюзный лидер.

По его словам, эти предприятия расположены по всей стране, поэтому последствия не ограничатся Плоешти. Хоссу оценил число сотрудников, которых может затронуть кризис, примерно в восемь тысяч человек и предупредил о серьёзной социальной проблеме.

Ещё одним риском он назвал нехватку дизельного топлива. Сокращение предложения, по его оценке, в первую очередь ударит по транспорту и сельскому хозяйству, а затем может отразиться и на стоимости товаров.

Petrotel не работает после остановки предприятия в 2025 году. Американские санкции против группы «Лукойл» впоследствии осложнили снабжение НПЗ сырьём. В августе 2026 года оператор завода вошёл в процедуру несостоятельности, заявив о намерении провести реорганизацию и возобновить работу.

Когда предприятие функционировало, на него приходилось около 21% нефтеперерабатывающих мощностей Румынии. На самом Petrotel заняты несколько сотен человек, однако Хоссу подчёркивает, что от работы завода зависит значительно более широкая сеть подрядчиков и поставщиков.

Ранее Life.ru рассказывал, что США продлили разрешение на переговоры о продаже зарубежных активов «Лукойла». Лицензия позволяла обсуждать продажу, передачу или иное отчуждение Lukoil International GmbH и принадлежащих ей иностранных активов. Необходимость таких сделок возникла после введения американских ограничений против российской нефтяной компании.