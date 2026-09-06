Алекперов заявил, что «Лукойл» восстанавливает НПЗ за две-три недели

Учредитель фонда «Наше будущее», основатель «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания восстанавливает нефтеперерабатывающие заводы в течение двух-трёх недель. Об этом он рассказал в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павла Зарубина.

«Мы принимаем все исчерпывающие меры, чтобы заводы работали. Не всегда это получается в кратчайшие сроки, но нам две-три недели хватает для того, чтобы восстановиться», — сообщил Алекперов.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах страны почти завершены — осталось выполнить лишь десятую часть плана, о чём ему доложил министр энергетики Сергей Цивилёв. Президент отметил высокие темпы восстановительных работ и наличие у руководства компаний необходимой ответственности.