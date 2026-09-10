Футболист Даниил Хлусевич перешёл в «Ростов»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич расторг контракт со «Спартаком» и продолжит карьеру в «Ростове». Московский клуб сообщил о прекращении сотрудничества с футболистом по соглашению сторон.

Ростовская команда уже объявила о переходе игрока, однако подробности нового контракта раскрывать не стала.

Хлусевич выступал за «Спартак» с января 2022 года, когда перебрался в московский клуб из тульского «Арсенала». За это время 25-летний футболист провёл за красно-белых 110 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 12 результативных передач. В составе «Спартака» защитник дважды становился обладателем Кубка России — в 2022 и 2026 годах.

В начале 2026 года Хлусевич отправился в аренду в грозненский «Ахмат», где сыграл восемь матчей без результативных действий. После возвращения в Москву он появился на поле только в одной игре текущего сезона — вышел на замену в кубковом матче против «Оренбурга», завершившемся победой «Спартака» со счётом 5:1.