Футбольный матч в Тульской области закончился тяжелейшей травмой для 23-летнего игрока, которому соперник сломал шею во время конфликта из-за судейского решения. По словам очевидцев, 30-летний Мурат Османов набросился на молодого футболиста и перебросил его через себя. В результате пострадавшему потребовалась сложная операция с установкой титанового импланта, сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказали свидетели, всё началось со спора по поводу действий арбитра. Между игроками разных команд завязалась словесная перепалка, которая быстро переросла в физическое столкновение. После броска Османова соперник получил перелом шестого шейного позвонка со смещением и сдавление спинного мозга.

Пострадавшему пришлось перенести операцию, во время которой врачи установили ему титановый имплант. Восстановление после серьёзной травмы заняло около полугода, а расходы на лечение и реабилитацию превысили 500 тысяч рублей.

По информации «Базы», Османов ранее работал в охранных предприятиях. Среди его предполагаемых клиентов мог быть сын бывшего депутата Госдумы от Тульской области Виктора Дзюбы. Мужчины также выступают за одну футбольную команду.

При этом сам Османов свою вину не признаёт и продолжает играть в футбол в частном клубе. На время разбирательства 30-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

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