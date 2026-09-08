Футболист «Наполи» Мактоминей перенёс операцию на сердце

Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Скотт Мактоминей перенёс операцию на сердце для коррекции лёгкой доброкачественной аритмии. Об успешном вмешательстве сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Процедура состоялась во вторник утром и прошла без осложнений. Теперь шотландцу предстоит около двух недель отдыха. После этого Мактоминей сможет вновь приступить к тренировкам.

Точная дата его возвращения на поле будет зависеть от хода восстановления. Состояние игрока после операции в «Наполи» оценили положительно.

Напомним, в связи с проведением операции и реабилитации Скотт Мактоминей пропустит матчи национальных сборных и не сыграет в первых четырёх встречах Шотландии при новом главном тренере Себастьяне Поконьоли. Для исправления доброкачественной аритмии игроку проведут процедуру абляции, при которой с помощью тепловой или холодовой энергии в сердце создаются небольшие рубцы. Они блокируют неправильные электрические сигналы и помогают восстановить нормальный ритм.