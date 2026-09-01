Мактоминей временно «вне игры»: Звезде «Наполи» понадобилась операция на сердце

Полузащитнику «Наполи» и сборной Шотландии Скотту Мактоминею предстоит корректирующая операция из-за доброкачественной аритмии лёгкой степени. В клубе ожидают, что после восстановления 29-летний футболист вернётся в строй.

Речь идёт о нарушении сердечного ритма, которое, по словам медицинских экспертов, не представляет угрозы для жизни. Для исправления ситуации спортсмену проведут процедуру абляции. Во время такого вмешательства с помощью тепловой или холодовой энергии в сердце создаются небольшие рубцы, блокирующие неправильные электрические сигналы и помогающие восстановить нормальный ритм.

Врачи рассчитывают на непродолжительный период восстановления. При этом Мактоминей пропустит матчи национальных сборных. Таким образом он не сможет сыграть в первых четырёх встречах Шотландии при новом главном тренере — бельгийце Себастьяне Поконьоли.

В последнем матче Серии А против «Комо» полузащитник появился на поле после перерыва — на 56-й минуте. Встреча завершилась поражением неаполитанцев со счётом 2:1. До этого игрок провёл все 90 минут в победном поединке с «Дженоа» (2:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри). После перехода из «Манчестер Юнайтед» в 2024 году Мактоминей стал одним из ключевых футболистов итальянской команды. За 82 матча он забил 27 голов и сделал 10 результативных передач.

Особенно ярким для шотландца оказался сезон-2024/25. При Антонио Конте он забил 12 мячей в чемпионате и помог «Наполи» завоевать титул Серии А. По итогам того сезона Мактоминея признали лучшим игроком турнира. Успехи позволили футболисту занять 18-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году. В итоговом рейтинге он оказался выше Джуда Беллингема, Эрлинга Холанда и Майкла Олисе.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку перешёл из «Наполи» в турецкий «Фенербахче». За время в Неаполе 33-летний бельгийский нападающий выиграл чемпионат Суперкубок Италии.