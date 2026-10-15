Футболист Закиев получил 3 года колонии за обман пенсионерки на 1,4 млн

Футболиста Медиалиги Артура Закиева приговорили к трём годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей за мошенничество в отношении 81-летней пенсионерки. Вместе с сообщником он похитил у женщины 1,4 миллиона рублей, сообщает Sport Baza.

Жертвой аферистов стала жительница Ивановской области, которой сначала позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками «Ростелекома», Роскомнадзора и следователем. Женщину запугали обвинениями в финансировании терроризма и убедили снять со счетов все накопления. После этого ей велели передать наличные курьеру.

За деньгами приехал Закиев, которому сообщили адрес пенсионерки и секретный пароль. Футболист произнёс кодовую фразу «Роза колючая», забрал 1,4 миллиона рублей и скрылся. Организацией передачи занимался другой игрок Медиалиги — Никита Башкиров.

Именно Башкиров приобрёл сообщнику билеты, передал адрес потерпевшей и условные слова. После получения наличных Закиев отдал похищенную сумму ему. Суд признал обоих спортсменов виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

В результате Закиев получил три года колонии общего режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, а Башкиров — два года лишения свободы. Оба подсудимых отказались признавать вину. При этом похищенные средства пенсионерке вернули, а также компенсировали моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Артур Закиев уже попадал в криминальные сводки. В декабре 2025 года футболиста задержали в Москве по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Позднее стало известно о его участии в схеме украинских мошенников, планировавших убийство вымышленного бизнесмена. За 75 тысяч рублей спортсмен должен был передать ампулы с ядом, однако его задержали во время сделки. Сам Закиев утверждал, что считал содержимое ампул жизненно необходимым лекарством.