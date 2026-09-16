Футболист «Зенита» Роман Вега получил первый вызов в сборную Аргентины

Защитник петербургского «Зенита» Роман Вега впервые получил вызов в национальную сборную Аргентины. 22-летний футболист вошёл в список игроков, которые будут готовиться к ближайшим товарищеским матчам команды. О приглашении игрока сообщили в пресс-службе Аргентинской футбольной ассоциации.

Вега присоединится к сборной на серию встреч с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином, которые пройдут в конце сентября и начале октября. Вызов стал первым для защитника на уровне главной команды страны. В текущем сезоне РПЛ Вега провёл восемь матчей за «Зенит», не отметившись результативными действиями.

Футболист перешёл в петербургский клуб и уже успел выиграть с командой чемпионат России и Суперкубок страны. Теперь игрок получил возможность проявить себя в составе действующих чемпионов мира.

Ранее Life.ru писал, что Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины для проведения прощального матча за национальную команду. Месси, объявивший 31 августа о завершении карьеры в сборной, присоединится к команде перед заключительной встречей предстоящей серии товарищеских игр. Аргентинцы 30 сентября сыграют с Боливией, 3 октября встретятся с Буркина-Фасо, а 6 октября — с Бенином. Именно последний матч станет прощальным для легендарного футболиста.