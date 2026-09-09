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Опубликовано 9 сентября, 14:46

Прижало прямо на поле: Бразилец сбегал в туалет посреди матча, вернулся и забил гол

Футболист «Жувентуде» убежал в туалет прямо во время матча, а потом забил гол

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Футболист бразильского «Жувентуде» Маркос Пауло прямо во время матча Серии B с «Крисиумой» внезапно убежал в раздевалку из-за срочной необходимости, а после возвращения отметился голом. Об необычном эпизоде пишет Pioneiro.

Футболист «Жувентуде» убежал в туалет прямо во время матча. Видео © X/ SportsCenterBR

Игрок покинул поле в первом тайме и направился в сторону подтрибунных помещений. Для тренерского штаба такая пауза оказалась неожиданной, поэтому на случай необходимости начали готовить замену.

Однако воспользоваться ею не пришлось. Пока запасной футболист готовился выйти на газон, Маркос Пауло успел вернуться и продолжил встречу. Внеплановый перерыв результативности бразильца не помешал. Позже он отправил мяч в ворота соперника и помог своей команде закрепить преимущество.

«Жувентуде» в итоге обыграл «Крисиуму» со счётом 2:0. После матча Маркос Пауло с улыбкой подтвердил журналистам, что действительно ненадолго отлучался в раздевалку.

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В августе необычная пауза произошла и в матче американской MLS: маленький ребёнок выбежал прямо на футбольное поле и остановил игру. Его быстро унесли с газона, после чего встреча продолжилась.

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Полина Никифорова
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