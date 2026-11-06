В Японии полиция обнаружила у 35-летнего мужчины 451 стельку, предположительно похищенную из обуви школьниц. Следователи считают, что задержанный проникал в учебные заведения по ночам и выбирал жертв заранее. О подробностях расследования 6 ноября сообщил японский телеканал KNB.

По делу проходит безработный Дайсукэ Мацузаки из префектуры Тояма. Его задержали 17 октября в городе Такаока после того, как полицейские заметили скутер возле средней школы. Транспорт стоял у здания около четырёх часов утра.

Правоохранители дождались владельца и остановили его для проверки. В карманах куртки мужчины обнаружили четыре пары стелек. По данным полиции, он признался, что проник в школу и забрал их из шкафчиков со сменной обувью учениц.

При последующем обыске дома и личных вещей подозреваемого нашли ещё сотни стелек. Всего следователи изъяли 451 штуку. Мужчина хранил их в сумках и специально отведённых местах.

Полицейские предполагают, что Мацузаки причастен к аналогичным кражам более чем в 30 начальных, средних и старших школах. Сам он рассказал, что начал забирать стельки ещё в подростковом возрасте, но особенно активно занимался этим последние два года.

По словам задержанного, будущих жертв он выбирал после просмотра публикаций в интернете и телевизионных передач. Затем проникал в школьные здания через незапертые входы. При этом следователям пока неясно, как мужчина находил обувь конкретных учениц: некоторые шкафчики не имели имён, а их номера не совпадали с ученическими.

Полиция предполагает, что стельки предназначались для личной коллекции, а не для перепродажи. 6 ноября Мацузаки предъявили обвинение в незаконном проникновении в школу и краже восьми стелек в октябре. Возможную причастность к остальным эпизодам продолжают проверять.

Ещё 2 октября Life.ru рассказывал о загадочной серии краж стелек из сменной обуви школьниц в японской префектуре Тояма. На тот момент пропажи зафиксировали как минимум в 14 учебных заведениях, а пострадавшими числились не менее 35 учениц. Следователи обратили внимание, что некоторые девочки были известны благодаря школьным достижениям или выступлениям на телевидении.