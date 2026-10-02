В Японии полиция ищет похитителя стелек из обуви школьниц

В японской префектуре Тояма полиция расследует серию необычных краж из школьных шкафчиков. Неизвестный похищает стельки из сменной обуви старшеклассниц.

По данным Tokyo Reporter, случаи зафиксированы как минимум в 14 школах. Только за текущий учебный год жертвами стали не менее 35 учениц.

Следователи заметили закономерность среди пострадавших. Многие школьницы становились известны в интернете благодаря успехам во внеклассных клубах или участию в телевизионных программах.

В некоторых случаях злоумышленник забирал даже стельки, которые были прочно приклеены или пришиты к обуви. Большинство пропаж ученицы обнаруживали после выходных, поэтому полиция предполагает, что неизвестный проникает в учебные заведения по субботам или воскресеньям.

Одна из школьниц после случившегося решила каждый день забирать сменную обувь домой. Теперь она опасается оставлять её в шкафчике на территории школы.

Правоохранители изучают записи камер наблюдения, установленных в нескольких учебных заведениях. Бывший руководитель следственного подразделения полиции Канагава Тацуюки Наруми предположил, что за серией преступлений может стоять один человек.

По мнению Наруми, мотив злоумышленника может быть связан с фетишем, а повторение краж способно привести к тому, что его действия станут более дерзкими.

Необычные преступления с обувью и вещами школьниц уже становились поводом для публикаций Life.ru. Ранее издание рассказывало о случае в Японии, где полиция задержала мужчину, укравшего около 200 предметов женского белья, которые он хранил у себя дома.